Boete voor man die filmpje online zette van worm in pak frieten van Quick KVDS

27 november 2018

14u08

Bron: Belga 0 Een ontevreden klant van de Quick-vestiging in Seraing heeft het deksel op de neus gekregen. De man zette vorig jaar een filmpje op Facebook waarop te zien was hoe een worm tussen zijn frieten kronkelde. Een rechter in Luik veroordeelde hem vanmorgen tot een boete. Volgens de rechtbank gaf hij denigrerende en niet-bewezen kritiek, die de fastfoodketen schade berokkende.

De feiten gebeurden op 13 maart 2017. De man was met zijn dochter naar de drive-in gereden van de Quick-vestiging in Seraing en had daar een menu met frieten besteld. Terwijl ze thuis aan het eten waren, zou het meisje een worm in haar pak frieten gevonden hebben.

Facebook

De vader van het meisje maakte een filmpje van het kronkelende dier en postte dat op Facebook. Daar ging het niet ongemerkt voorbij. In drie dagen tijd werd het meer dan 132.000 keer bekeken. Op vraag van de gerante van de Quick-vestiging werd de video echter offline gehaald. De vrouw betwistte formeel dat de worm effectief uit haar restaurant kwam.





Het kwaad was echter geschied en er volgde een reeks klachten van mensen die het filmpje gezien hadden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ging langs, maar kon geen overtredingen vaststellen. Het rapport van de dienst was goed.

Daarop besloot de gerante in de tegenaanval te gaan. Ze verklaarde dat ze het slachtoffer was van een lastercampagne en dat ze daardoor een deel van haar omzet was mislopen.

Vrije meningsuiting

En ze haalde vanmorgen haar gelijk. Volgens de rechter bestaat er wel degelijk vrije meningsuiting, maar heeft die zijn grenzen. De rechter stelde dat de ontevreden klant denigrerende, niet-bewezen commentaar had verspreid via Facebook. En dat die meteen een schadelijk effect had gehad.

De man moet de manager van de Quick-vestiging nu 1.000 euro schadevergoeding en interesten betalen en ook de gerechtskosten van iets meer dan 800 euro dragen.

Waar de worm in de frieten vandaan kwam, blijft een mysterie.