Boete voor chauffeurs De Lijn die pauzeren op busbaan bij Noordstation

28 november 2018

11u40

Bron: Belga, VRT 2 Chauffeurs van De Lijn die pauzeren op de busbaan in de Vooruitgangstraat bij het Noordstation krijgen een boete. Dat meldt de VRT. De politie liet maandag al weten dat stilstaan op de busstrook verboden is.

Sinds maandag stoppen de bussen van De Lijn niet langer onder het Noordstation in Brussel. Sommige chauffeurs willen er ook hun pauze niet meer nemen. Oorzaak is het onveiligheidsgevoel dat wordt veroorzaakt door transmigranten. Passagiers van De Lijn worden voortaan afgezet aan de zijkant van het station (Noordplein-Vooruitgangstraat), voor het gebouw van BNP Paribas. De vertrekhalte verschoof naar het Rogierplein.

Gevaarlijk

Volgens De Lijn vinden de reizigers goed hun weg naar waar ze moeten zijn, maar niet iedereen is blij met de verplaatsing van de haltes. Voetgangers en autobestuurders uit de aansluitende straten moeten zich nu tussen de bussen manoeuvreren. Onder andere reizigersvereniging TreinTramBus klaagt de gevaarlijke situatie aan.



Het is bovendien niet legaal om op de busstrook stil te staan. Sinds gisteren schrijft de politie boetes uit aan chauffeurs van De Lijn die op de busstrook hun pauze nemen. Verschillende chauffeurs gingen al op de bon, meldt de VRT. De rustende werknemers belemmeren niet alleen de doorgang van doorrijdende bussen, ze zijn ook een gevaar voor andere weggebruikers.

Oplossing

Gisteren zaten De Lijn en de bevoegde diensten van het Brussels Gewest samen om over de problematiek van de halte aan het Noordstation te vergaderen. De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer, maar meer details wilde men vandaag niet kwijt. Nog deze week moeten er resultaten zijn, was wel te horen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) liet alvast weten dat de eenzijdige beslissing van De Lijn om de haltes te verplaatsen in strijd is met het samenwerkingsakkoord. “De Lijn kan niet zomaar beslissen om wijzigingen aan haar lijnen aan te brengen zonder voorafgaandelijk akkoord van het Brussels gewest. Wij zullen De Lijn dan ook convoceren”, klonk het.