Boete voor 50-tal bestuurders die ongeval op E40 filmen met gsm Tessa Rens

02 mei 2018

12u40

Bron: VTM Nieuws 18 De wegpolitie van Oost-Vlaanderen heeft deze ochtend een vijftigtal pv’s opgesteld van autobestuurders die al rijdend een filmpje of foto hebben gemaakt van het ongeval op de E40. Daar kwam een vrachtwagen in Erpe-Mere op de middenberm terecht, wat veel hinder veroorzaakte.

De wegpolitie stelde ter plaatse vast dat veel autobestuurders naar hun gsm grepen om een foto of een filmpje te maken van de vrachtwagen, die volledig op zijn kant was terechtgekomen. Ze noteerden daarom de nummerplaten van iedereen die ze op heterdaad konden betrappen. Het precieze aantal is nog niet gekend, maar volgens de wegpolitie van Oost-Vlaanderen gaat het om ongeveer een vijftigtal pv’s.

Of de mensen een boete of een vervolging riskeren, hangt nu af van hoe het pv wordt opgesteld en welke inbreuken precies werden vastgesteld. Op het gebruik van een gsm achter het stuur staat normaal gezien een boete van 116 euro.