Boete, maar geen pv (en dus weet niemand waarom hij beboet wordt) ADN

20u03

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws Verschillende mensen kregen onlangs een boete in de bus, zonder dat ze eerst een proces verbaal hadden ontvangen. Niemand dus die weet wat hij of zij misdaan heeft en niemand die zich kan verweren. Justitie erkent dat er een probleem is: er is iets misgelopen met het verwerken van de pv’s, waardoor die vertraging oplopen. Dat meldt VTM Nieuws.

VTM Nieuws kreeg meerdere meldingen binnen van mensen die een boete hebben gekregen – binnen de tien dagen te betalen – maar geen pv.

"Wij hebben bij de FOD Justitie geen zicht op het aantal getroffen personen. We merken wel dat er bij ons callcenter enkele ongeruste telefoontjes binnengelopen zijn van burgers die een boete gekregen hebben zonder voorafgaand proces-verbaal", zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie. Bij Justitie gaat men ervan uit dat de boetes correct zijn, maar er blijkt wel een probleem met de verwerking van de pv’s. “De verzending vertrekt van bij de politie, die samenwerkt met de FOD Financiën”, aldus Landtsheere. “Als één van de twee te kampen heeft met een administratieve vertraging, heeft dat een gevolg voor het hele proces. Ze zijn bezig met het probleem.” Vooral in Antwerpen en Gent zouden er problemen zijn. De FOD Justitie benadrukt dat burgers altijd meer uitleg kunnen vragen.

Niet betalen

Volgens specialisten kunnen getroffen personen best de boete niet betalen. Je schrijft beter een brief naar de Dienst Verkeersboetes om de fout te melden. Wie betaalt, erkent immers schuld en aanvaardt de boete. Achteraf wordt het dan moeilijk om de overtreding alsnog te betwisten.

"Burgers hebben twee opties als ze een boete krijgen: ofwel aanvaarden ze die en wordt ze betaald, ofwel aanvaarden ze die niet en vragen ze meer uitleg", aldus Landtsheere. "Wie niet betaalt, krijg sowieso een herinnering. Als er dan nog steeds geen pv in de bus zit, kan men bij de lokale politie een duplicaat aanvragen. In de meeste gevallen zal het pv intussen toch al aangekomen zijn."

Aanpassing systeem

In de nabije toekomst moet het probleem opgelost zijn, want dan wordt het systeem aangepast. “Vanaf 1 maart 2018 schaffen we de aparte zendingen af en zullen de pv en de betaling samen verzonden worden.”