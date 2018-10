Boerkini opnieuw verboden in Kalmthouts zwembad Toon Verheijen

26 oktober 2018

13u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 De gemeente Kalmthout trekt het pas goedgekeurde zwembadreglement terug in. In dat nieuwe reglement stond dat het was toegelaten om met een boerkini te zwemmen als die tenminste uit badstof is gemaakt.

“We hebben gemerkt dat het reglement nogal wat reacties uitlokte”, zegt schepen Maarten De Bock. “Heel wat mensen hebben hun ongenoegen geuit over de nieuwe kledijvoorschriften. We gaan terug naar het oude reglement waarbij lichaamsbedekkende kledij niet is toegelaten.”