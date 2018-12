Boerkini blijft verboden in Antwerps zwembad: “Kledingstuk voldoet niet aan veiligheidsvoorschriften” SVM

19 december 2018

14u13

Bron: Belga 27 Een Antwerpse rechter heeft een verzoek tot vernietiging van het boerkiniverbod in een stedelijk zwembad afgewezen. Twee vrouwen hadden een kortgedingprocedure opgestart, nadat ze waren geweigerd wegens de kledij die ze wilden dragen bij het zwemmen. Maar volgens de rechter was er geen sprake van discriminatie. De specifieke versie van een boerkini die de vrouwen wilden dragen, voldeed immers niet “aan de terechte veiligheids- en hygiënische voorschriften van het zwembad”.

Een van de eisende partijen was eerder ook al betrokken bij een soortgelijke procedure in Gent. Een rechter vernietigde toen wél het boerkiniverbod in twee zwembaden. Volgens een advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid waren de boerkini’s geen probleem voor veiligheid of hygiëne. In het Antwerpse geval, in het stedelijk zwembad Plantin Moretus, was dat probleem er volgens de rechter dus wel. De vrouwen in kwestie wilden immers een tuniek met daaraan een genaaide hoofddoek en een leggingbroek dragen.

"De gewenste kledij is niet aansluitend maar bestaat uit verschillende lagen", stelt de rechter onder meer. "De tuniek verhult het lichaam, zodat er geen visuele controle mogelijk is van hetgeen eronder gedragen wordt." Niet aansluitende kledij wordt als onveilig gezien, omdat ze aan obstakels kan blijven vasthaken en het werk van redders bemoeilijkt.

“Kledijvoorschrift is noodzakelijk”

Het kledijvoorschrift van het zwembad was volgens de rechter in een dergelijke situatie dan ook "passend en noodzakelijk" en zorgde er niet voor dat de vrouwen in kwestie werden gediscrimineerd. De eis om het boerkiniverbod in te trekken was daarom ongegrond, klinkt het.

Antwerps schepen voor Diversiteit en Inburgering Fons Duchateau (N-VA), een groot voorstander van het boerkiniverbod, wil geen commentaar kwijt op het vonnis. N-VA voert momenteel onderhandelingen met Open Vld en sp.a voor een nieuw stadsbestuur.