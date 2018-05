Boerenpaard van 1.000 kilo na uren uit gracht bevrijd Jelle Houwen

23 mei 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 De brandweer van het West-Vlaamse Houthulst heeft er deze ochtend een zware klus op zitten. Letterlijk dan. Rond 8 uur deze ochtend stelde een landbouwer in de Oostbroekstraat in Merkem (Houthulst) vast dat zijn boerenpaard uit de weide was gebroken. De kolos van 1.000 kilogram bleek ter hoogte van de weide in een smalle diepe gracht te zijn gesukkeld.

Het beest zat al uren in die gracht toen het ontdekt was. Het had de hele gracht met zijn poten al omgewoeld maar bleek vast te zitten in de modder en kon door de smalle gracht geen kant meer op. De brandweer van Houthulst ging als eerste ter plaatse en riep de versterking in van het landbouwteam van zone Westhoek. Dat kwam vanuit Diksmuide met speciale riemen af die onder het paard werden gebonden.

Met een treksysteem en met behulp van een verreiker van de landbouwer kon het paard na een uur op het droge worden gehesen. Daar werd het nagezien door een dierenarts. Het dier was erg vermoeid en zat duidelijk al uren in de gracht maar stelt het verder goed.