Boerenbond wil aantal everzwijnen in Vlaanderen terugdringen

18 september 2019

19u09

Bron: Belga 0 De Boerenbond wil dat everzwijnen worden teruggedrongen uit gebieden met varkensbedrijven en dat het globale everzwijnenbestand in Vlaanderen verminderd wordt. De maatregel is nodig omdat de organisatie vreest voor een uitbraak van de varkenspest. “De beheersmaatregelen die tot op heden genomen werden, zijn absoluut onvoldoende", aldus Wouter Wytynck (Boerenbond) in het tijdschrift Boer&Tuinder.

De ontdekking een jaar geleden van kadavers van everzwijnen die besmet waren met de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg, had meteen zware economische gevolgen voor de varkenssector in ons land. De prijzen kelderden en 22 exportbestemmingen waaronder China sloten hun grenzen voor Belgisch varkensvlees.

Impact

"Ondanks de verbeterde marktconjunctuur weegt de impact nog zwaar door op onze varkenshouderij", aldus Wytynck. In de besmette zone werden al 826 everzwijnen positief bevonden, maar de professionele sector bleef tot dusver buiten schot. "Als dit gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien".





De positieve kentering in de markt deed zich begin dit jaar voor doordat ook China zeer zwaar getroffen werd door de varkenspest en varkensvlees moest importeren. "Door de grotere vraag zijn de varkensprijzen in de EU gestegen tot een goed niveau, waarvan ook onze markt profiteerde."

Door de varkenspestproblematiek blijven de prijzen in ons land echter lager dan in de buurlanden. De Boerenbond vraagt dat de Belgische taskforce voor export alles in het werk stelt om een akkoord te sluiten met China, zodat het land varkensvlees toelaat uit niet-besmette zones.