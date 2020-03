Boerenbond roept Europese Commissie op om steunmaatregelen te activeren WDw

23 maart 2020

17u04

De Boerenbond roept in het licht van de coronacrisis de Europese Commissie op om de marktevoluties nauwgezet op te volgen en crisismaatregelen zoals interventie en steun private opslag tijdig te activeren. De landbouworganisatie vraagt de EU ook het functioneren van de interne markt te garanderen.

Doordat de siertelers in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus de deuren moesten sluiten, is de verkoop van bloemen en sierplanten stilgevallen en viel hun afzetmarkt aan het begin van het hoogseizoen volledig weg. De Boerenbond schat het omzetverlies voor de Belgische siertelers op 135 miljoen euro en dringt er op aan telers te compenseren voor de opgelopen verliezen.

De landbouworganisatie vraagt de Europese Commissie ook om het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten binnen de interne markt te vrijwaren. Van de circa 60.000 seizoenarbeiders die de landbouw in Vlaanderen jaarlijks nodig heeft komt bijna negen op de tien uit het buitenland. Dat door de genomen maatregelen deze arbeidskrachten niet meer in ons land geraken, stelt onze landbouwsector voor grote problemen.