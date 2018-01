Boerenbond: "In 2017 bijna 1.500 everzwijnen gedood, maar schade is niet verminderd" ep

31 januari 2018

13u08

Bron: Belga 5 In Vlaanderen schoten jagers in 2017 1.404 everzwijnen dood, vooral in de Limburgse bossen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Agentschap Natuur en Bos waarover Het Belang van Limburg vandaag bericht. Het gaat om een stijging met meer dan 500 afgeschoten dieren in vergelijking met 2016, toen er 870 zwijnen werden geschoten tijdens de jacht. "Maar de schade is zeker niet minder", is te horen bij Boerenbond.



"Het gaat hier wel degelijk om een groot probleem: 1.500 dieren die zijn afgeschoten, dat is niet weinig", zegt Boerenbond-woordvoerder Luc Vanoirbeek. "Er wordt soms wat lacherig gedaan over die paar zwijnen in Limburg, maar dit toont aan dat het een niet te verwaarlozen probleem is."

Geen algemeen beeld

Op dit moment is er geen officieel meldpunt voor schadegevallen bij landbouwers en particulieren. Als een everzwijn betrokken raakt bij een verkeersongeval, wordt dat uiteraard wel meegenomen in de statistieken. "Daardoor is het niet zo eenvoudig zicht te krijgen op de schade", zegt Heidi Pinxten, consulent in Limburg voor Boerenbond. "Een doctoraatsstudente voert momenteel onderzoek met een drone om de schade op te meten, maar enkel in Bilzen en Opglabbeek. Een algemeen beeld is er dus niet."

Met een echt meldpunt moet er meer zicht komen op de populatie, en waar de dieren zich bevinden. "Dan kunnen er maatregelen genomen worden, zoals een verhoging van de jacht", zegt Pinxten.

Geen schadevergoeding

Omdat everzwijnen een bejaagbare diersoort zijn, bestaat er geen schadevergoeding. Die is er wel voor schade door beschermde dieren, zoals bevers en zwijnen. "Nu is er dus geen deftige schadevergoeding", zegt Pinxten. "Wat ons betreft moet er een drastische inperking van de populatie komen, of een echte schadevergoeding."