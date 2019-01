Boerenbond: Nieuw mestactieplan “bijzonder harde noot om kraken” kv

09 januari 2019

17u20

Bron: Belga 0 Boerenbond reageert voorzichtig op het zesde mestactieplan, waarvoor minister van Leefmilieu en Landbouw Joke Schauvliege een ontwerptekst klaar heeft. "Het ontwerp bevat nieuwe verstrengingen, en blijft dus een bijzonder harde noot om kraken", zegt woordvoerster Vanessa Saenen. Tegelijkertijd is Boerenbond wel tevreden dat land- en tuinbouwers die goede resultaten kunnen voorleggen, vrijgesteld kunnen worden van strengere regels. "We rekenen erop dat dit geen loze belofte blijft."

De Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij stelden eind vorig jaar het Mestrapport voor 2018 voor. De resultaten waren niet goed: bij 28 procent van de metingen in de Vlaamse rivieren werd de nitraatnorm overschreden, terwijl de Vlaamse regering op slechts 5 procent 'rode meetpunten' mikte.

De weersomstandigheden speelden een rol, maar ook een stijgend gebruik van kunstmest én landbouwers die het niet al te nauw namen met de regels, lagen aan de basis van de slechte resultaten.



Minister Schauvliege stelde gisteren in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement het ontwerp voor een nieuw mestactieplan voor, het zesde al. Vlaanderen wordt daarin opgedeeld in vier gebiedstypes, er komen strengere regels en meer controles voor veel landbouw- en mestverwerkingsbedrijven en er wordt ook meer ingezet op sensibilisering. Het plan is nog tot 21 februari in openbaar onderzoek, maar kreeg al groen licht in Europa.

Bezorgdheid

Boerenbond reageert voorzichtig op de plannen. "Het openbaar onderzoek daarover loopt op dit moment", zegt Saenen. Tegelijkertijd klinkt er wel al lichte bezorgdheid. "Het ontwerp bevat nieuwe verstrengingen en blijft dus een bijzonder harde noot om kraken. De landbouwsector wordt ook in het nieuwe plan afgerekend op zaken die ze niet altijd in de hand heeft, zoals perioden van droogte of overvloedige regenval die een belangrijke impact hebben op de waterkwaliteit", klinkt het. Volgens Boerenbond worden "de vele inspanningen door de sector niet beloond, omdat de resultaten op het vlak van waterkwaliteit achterblijven."

Haalbaarheid

Voor Boerenbond is het nu vooral belangrijk dat het nieuwe plan "werkbaar en haalbaar is voor onze land- en tuinbouwers". "Zo voorziet het ontwerp mogelijkheden om zij die inspanningen leveren en goede resultaten kunnen voorleggen, vrij te stellen van verstrengingen. Dit is positief en we rekenen erop dat dit geen loze belofte blijft", besluit Saenen.