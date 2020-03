Boerenbond neemt initiatieven om tekort aan werknemers op te vangen Belga

14u59 3 De Boerenbond heeft enkele initiatieven genomen om het actuele tekort aan werknemers in land- en tuinbouwbedrijven op te vangen. Bedrijfsleiders die willen inspringen voor een zieke collega kunnen zich melden via www.werkers.be . Wie op zoek is naar seizoenarbeiders of uitzendkrachten kan hier ook terecht.

De landbouwsector wordt momenteel geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten. Om de piekmomenten op te vangen is de land- en tuinbouw in Vlaanderen afhankelijk van externe arbeiderskrachten - vaak uit Oost-Europa - maar vanwege de coronacrisis geraken die seizoenarbeiders momenteel niet meer in ons land. Ook het lenteseizoen is in de sector een bijzonder drukke periode.

Bedrijfsleiders die een zieke collega willen helpen bij dringende werkzaamheden, zoals het voederen van dieren en koeien melken, kunnen zich melden via de site www.werkers.be. De afdeling WERKERS van de Boerenbond biedt hen een gratis verzekeringsdekking. Boeren kunnen via werkers.be/uitzendwerk ook melden dat ze op zoek zijn naar seizoenarbeiders, uitzendkrachten of studenten.

De Boerenbond stelt tevreden te zijn dat de overheid ook zelfstandigen, die een hinderpremie krijgen, toelaat om in te springen als seizoenarbeider en roept de betrokkenen op "om deze mogelijkheid breed aan te grijpen". "Positief is ook dat de VDAB de taak kreeg om het tekort aan arbeidskrachten in de agrovoedingssector te coördineren", aldus de landbouworganisatie.