Boerenbond na Veviba-schandaal: "We geven honderden euro's aan smartphone of Tomorrowland, maar voedsel kan niet goedkoop genoeg zijn" "Consument schat voedsel niet naar waarde"

12 maart 2018

23u23

Bron: Terzake, Belga 12 "De race naar de laagste prijs wordt een race naar de afgrond.” Dat stelt Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond vanavond in Terzake naar aanleiding van het vleesschandaal bij Veviba. Volgens de Boerenbond moet de consument ook in eigen boezem kijken. “Als we als maatschappij geen correcte prijs willen betalen voor ons voedsel, dan zullen er altijd bedrijven zijn die er de kantjes vanaf lopen.”

“Veilig voedsel heeft een prijs. Braderen met voedsel is een race naar de afgrond.” @sonjadebecker @Boerenbond #terzaketv pic.twitter.com/xrjl6FWBBS Terzake(@ terzaketv) link

De Boerenbond noemt het vleesschandaal bij Veviba het schandaal te veel. De bond wil een "krachtdadig" optreden om de malafide praktijken in slachthuizen en vleesbedrijven te stoppen. Zo dringt ze aan op betere – minder versnipperde – controlemechanismen, zodat fraudeurs minder makkelijk door de mazen van het net glippen. Daarnaast wil de Boerenbond ook meer transparantie binnen de vleesketen zelf. Maar de grootdistributie en de eindconsument dragen ook een verantwoordelijkheid: zij eisen alsmaar goedkoper vlees.

“Als het gaat over ons dagelijks voedsel, dan kan het niet goedkoop genoeg zijn”, zegt De Becker in Terzake. Ze stelt dat consumenten wel bereid zijn om honderden euro’s uit te geven aan een smartphone of een ticket voor Tomorrowland, maar voedsel niet naar waarde schatten. En de grootdistributie volgt. “We stellen vast dat ook de warenhuizen meer en meer zijn meegegaan in dat ideeëngoed. De race naar de laagste prijs, de enorme druk op de toeleveranciers – om toch maar te kunnen verkopen aan de laagste prijs – is wat ons betreft een race naar de afgrond. En dat zien we hier nu ook."

"Dat is geen excuus, wel echt een vaststelling. Het is een race naar de afgrond. Dit is niet duurzaam, dit is niet vol te houden. Veilig voedsel heeft een prijs.” Als de consument niet bereid is om die prijs te betalen, krijg je volgens De Becker schandalen. “Dan krijg je actoren in de keten die er de kantjes vanaf lopen.”