Boerenbond lanceert steuncampagne voor hardwerkende landbouwers WDw

25 maart 2020

12u43

Bron: Belga 0 Onder het motto ‘Dikke Merci!’ pakt de Boerenbond donderdag uit met een paginagrote advertentie in zeven Vlaamse kranten om haar waardering uit te drukken voor duizenden land- en tuinbouwers die in deze coronacrisis dag en nacht ijveren voor ons voedsel.

"Terwijl heel het land ‘in zijn kot’ blijft, zijn onze Vlaamse boeren en tuinders momenteel 24 uren per dag en 7 dagen per week in de weer om de voedselproductie te garanderen en ervoor te zorgen dat de mensen kunnen genieten van lekker en voldoende voedsel. Dit is een opmerkelijke prestatie van onze boeren en niet zonder uitdagingen in de huidige context van coronamaatregelen", aldus voorzitter Sonja De Becker.

Toon en waardeer nu meer dan ooit het harde werk van de lokale boeren en tuinders Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond



In de advertentie doet De Becker ook een oproep aan de Vlamingen. “Toon en waardeer nu meer dan ooit het harde werk van de lokale boeren en tuinders. Koop daarom massaal hun producten. Het zijn producten van topkwaliteit.”

In een mededeling roept de Boerenbond ook eenieder op om op www.boerentrots.be het manifest te ondertekenen van de #Boerentrotsbeweging.