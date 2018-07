Boerenbond hoopt op erkenning van droogte als landbouwramp kv

19 juli 2018

17u26

Bron: Belga 1 De Boerenbond vraagt Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) om te onderzoeken of de voorwaarden vervuld zijn om de droogte van de afgelopen weken te erkennen als landbouwramp. Nu in de provincie West-Vlaanderen een captatieverbod op alle onbevaarbare waterwegen is afgekondigd, "ontneemt men de land- en tuinbouwers heel wat mogelijkheden om hun gewassen te beschermen tegen de droogte", klinkt het. Minister Schauvliege zal de procedure sowieso in gang zetten, aldus haar kabinet.

Sinds vandaag geldt voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen een oppompverbod, omwille van de aanhoudende droogte. Ook in Oost-Vlaanderen liggen soortgelijke maatregelen op tafel.

Volgens de Boerenbond "ontneemt men de land- en tuinbouwers in deze provincies heel wat mogelijkheden om hun gewassen te beschermen tegen de droogte". De organisatie vraagt minister van Landbouw Schauvliege om te onderzoeken of de voorwaarden voor de erkenning van een landbouwramp vervuld zijn.

De minister zal die procedure sowieso in gang zetten, klinkt het op haar kabinet. "Zodra de droogte voorbij is, zal het KMI bekijken of er sprake is van een uitzonderlijke toestand."

De droogte houdt al aan sinds begin juni. In combinatie met de hoge temperaturen kunnen landbouwgewassen daaronder lijden. Volgens de Boerenbond "wordt het voor een aantal teelten duidelijk dat er wel degelijk schade zal zijn". "Het wordt duidelijk dat we hier te maken hebben met een uitzonderlijke situatie", klink het daar.

Uitbetalingen schade 2017

Minister Schauvliege meldt dat de schadevergoedingen voor de landbouwrampen van vorig jaar - naast droogte ging het toen ook om vorst - deze week worden uitbetaald aan de eerste groep landbouwers. Het gaat om een bedrag van bijna 4,9 miljoen euro voor de vorstschade, voor de droogte gaat het om iets meer dan 724.000 euro. Deze maand komen daar nog eens schadevergoedingen voor 1.068 landbouwers bij. Daarbij gaat het om 259 vorst-dossiers, goed voor een bedrag van iets meer dan 8,8 miljoen euro, en 809 droogte-dossiers voor een bedrag van bijna 7 miljoen euro.

In totaal werden vorig jaar 3.738 landbouwdossiers ingediend voor schade door droogte en vorst. 191 daarvan zijn intussen afgerond en betaald, voor 1.068 dossiers volgt de betaling in september en 2.479 dossiers zijn in behandeling en worden ten laatste tegen begin 2019 afgerond en uitbetaald.

Landbouwers die akkoord gaan met de voorgestelde tegemoetkoming, moeten in principe niet reageren op de brief met daarin de beslissing tot schadevergoeding. De tegemoetkoming wordt automatisch uitbetaald. Wie niet akkoord gaat, kan binnen één maand na de verzending van de beslissing een herziening vragen door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift, gestaafd met bewijsmateriaal. In afwachting van het resultaat van een nieuw onderzoek, wordt dan voorlopig geen tegemoetkoming uitbetaald.