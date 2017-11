Boerenbond hekelt heisa: "Hele kippensector wordt in slecht daglicht gesteld" TT

17u08

Bron: Belga 3 RV / Animal Rights Screenshot uit het campagnefilmpje van Animal Rights tegen de behandeling van legkippen bij het bedrijf Pyfferoen. Met de recente beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights van een kippenbedrijf in Wingene wordt "een hele sector in een slecht daglicht gesteld". Dat zegt Boerenbond-voorzitster Sonja De Becker in een eerste reactie op het schandaal.

In haar commentaar in ledenblad Boer & Tuinder, dat morgen verschijnt, reageert De Becker op de oproep van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. "De sector en Boerenbond nemen wel degelijk hun verantwoordelijkheid op", antwoordt De Becker. "Het is niet correct om een hele sector af te rekenen op illegaal bij nacht gedraaide beelden die niet representatief zijn voor de sector. Dat is een kaakslag in het gezicht van elke veehouder die dag in, dag uit met zijn dieren begaan is."

"Andere wetten voor dierenrechtenorganisaties?"

De Becker wijst er ook op dat de activisten van Animal Rights bij nacht privé-eigendommen betraden: "Voor dierenrechtenorganisaties gelden duidelijk andere wetten dan voor gewone burgers". Voor de Boerenbond is het aan de inspectiediensten om uit te maken of er overtredingen begaan zijn.

"Ofwel volgt de sector in het hoger leggen van de lat met betrekking tot dierenwelzijn, ofwel zal men ten onder gaan", zei Weyts alvast in een eerste reactie op de beelden, maandagavond. "Want ook nu zal het betrokken bedrijf klanten verliezen en commercieel bloeden."

Roadmap

De Becker wijst Weyts erop dat er al maatregelen genomen worden om het dierenwelzijn te beschermen. Zo is de voorbije maanden gewerkt aan een Roadmap Dierenwelzijn, met daarin onder meer een versterkt opleidings- en vormingsprogramma voor de Boerenbondleden. "Daarnaast ontwikkelen we ook extra tools. Onder de slogan 'Blije dieren, blije boer' komt er een checklist en een dierenwelzijnscan. Want als dieren zich goed en comfortabel voelen, is dat ook goed voor de boer."

Voor De Becker toont dit aan dat de sector niet bij de pakken blijft zitten. "De wetgeving is duidelijk en wij hebben geen probleem dat de naleving ervan gehandhaafd wordt. Dat is in het belang van de volledige sector. Maar dit moet dan wel op een correcte en legale manier gebeuren."

De Boerenbond-voorzitster nodigt Animal Rights en Ben Weyts uit om "niet undercover en gewoon overdag" te komen kijken naar een bedrijf.