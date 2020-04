Boerenbond: "Crisis in landbouw zal langer aanslepen dan in andere sectoren” JG

22 april 2020

12u41

Bron: Belga 1 Volgens Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker zal de crisis als gevolg van de coronapandemie in de land- en tuinbouwsector langer aanslepen dan in andere economische sectoren. "Vandaar dat ook in de postcoronaperiode onze sector nog nood zal hebben aan steunmaatregelen", aldus De Becker in het Boerenbondtijdschrift Boer en Tuinder.

"De land- en tuinbouwsector zal trager herstellen dan andere sectoren door zijn specifiek karakter. Deze markten zullen zich in het postcoronatijdperk slechts traag herstellen. De opgebouwde voorraden zullen immers vrijkomen. Bovendien zullen als gevolg van de wereldwijde recessie en protectionisme handel en export slechts traag opnieuw op gang komen. Ik vrees dus voor een lange periode van prijsdruk en een lang na-effect", aldus De Becker. Omdat voor sommige deelsectoren de liquiditeitsproblemen zich pas later zullen stellen, zal de sector ook na afloop van de crisis nood hebben aan overheidssteun.

De Becker is tevreden over de steunmaatregelen waartoe de federale en Vlaamse overheid reeds hebben beslist voor de getroffen landbouwsectoren. Dat staat volgens de Boerenbondvoorzitter echter in schril contrast met de inertie van de Europese Commissie. Instrumenten van crisisbeheer, die nochtans voorzien zijn in de gemeenschappelijke marktordening worden nog niet aangesproken, terwijl voor deze buitengewone situatie buitengewone budgettaire middelen noodzakelijk zijn. Ze vraagt zich af waarop de EU wacht. Inmiddels grijpen de lidstaten naar eigen maatregelen die de concurrentie binnen de EU vervalsen.