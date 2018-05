Boeren woedend over Gaia-radiospot biggencastratie: "Laag bij de gronds" Gaia: "Stop de Calimero uit te hangen" mvdb

03 mei 2018

11u44

Bron: Belga 2 Een radiospotje van dierenrechtenorganisatie Gaia over biggencastratie zorgt voor woedende reactie bij de boeren. "Laag-bij-de-gronds", vindt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). "Calimero's", repliceert Gaia.

Gaia lanceerde deze week een nieuwe campagne tegen de chirurgische castratie van biggen. "Goeiendag, wij zijn de wrede boeren. Weet ge, wij snijden de ballen af van biggen. Ja, met een meske. Hier se, zonder verdoving, tjakaa. Hoort dat varken eens tieren, godverdoeme. En nu efkes die ballen eruit knijpen", zo valt te horen in het radiospotje.

"Misleidend, onaanvaardbaar en laag-bij-de-gronds", bijt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme van zich af. ABS is vooral kwaad omdat Gaia heel goed weet dat de Belgische varkenshouders heel wat inspanningen leveren om te zoeken naar een sluitend alternatief voor castratie.

'Berengeur'

Biggen worden gecastreerd om de zogenoemde 'berengeur' te vermijden, een onaangename geur die kan vrijkomen bij het verhitten van het vlees. Er bestaat een alternatief, namelijk het inenten van de biggen. Maar ingeënte varkens worden niet in alle landen toegelaten, met name in Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt voor de Vlaamse varkenshouders. Varkens niet castreren en niet inenten is ook geen oplossing, zeggen de landbouwers. Het opsporen van varkens met berengeur is immers niet 100 procent sluitend. "Er bestaat slechts één oplossing die 100 procent resultaat geeft, namelijk het castreren van de biggen", aldus ABS.

Dierenrechtenorganisatie Gaia erkent dat het om een scherpe radiospot gaat, maar zegt dat de landbouwers dat aan zichzelf te wijten hebben. "Onze eerste campagne over biggencastratie dateert al van 2000. We hebben al veel geduld gehad, maar ze weigeren om te stoppen met het castreren van biggen. Op den duur moeten we inderdaad geloven dat boeren graag ballen van varkens uittrekken", zegt Ann De Greef van Gaia. "Ze moeten stoppen met de calimero uithangen."

McDonald's

De dierenrechtenorganisatie weerlegt dat castreren van biggen de enige sluitende oplossing is voor het vermijden van berengeur. "McDonald's is gestopt met het gebruiken van gecastreerde varkens. Een bedrijf zoals McDonald's kan zich echt niet permitteren om consumenten vlees met berengeur voor te schotelen."