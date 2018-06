Boer al helemaal in WK-modus: Belgische vlaggen palmen akker in Valentijn Dumoulein

01 juni 2018

16u16 0 Een landbouwer in Oostrozebeke heeft het wel voor onze Rode Duivels … of moet heel veel vaderlandsliefde hebben. Op zijn akkers prijken liefst twintig tricolore vlaggen.

Een opvallend zicht, zeker nu de WK-hype in ons land maar traag op gang komt en er nog niet al te veel Belgische vlaggen in het straatbeeld opduiken.

Of zijn bloemkolen onder het zwart-geel-rood extra rijpen of bij elke goal van ons nationaal elftal een groeischeut zullen krijgen, blijft afwachten. De vogels er mee afschrikken lukt in ieder geval wel.