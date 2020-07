Exclusief voor abonnees

Boekhandels tekenen plots recordverkoop op: “Alsof we net voor Kerstmis zitten”

Lieven Desmet

08 juli 2020

19u54

Bron: De Morgen

We lezen weer meer. Nu we uit ons kot mogen reppen we ons naar de onafhankelijke boekhandel. “Ons publiek keert massaal en vrij snel terug naar de winkel”, klinkt het. Hopelijk is deze trend een blijver.