Boeing 737 MAX-vliegtuigen nog zeker tot eind maart aan de grond in België kg

02 januari 2020

15u05

Bron: Belga 0 De Boeing 737 MAX-toestellen blijven in ons land nog zeker tot eind maart 2020 aan de grond. Dat meldt La Libre Belgique donderdag en de informatie staat ook op de website van luchtverkeersleider skeyes. Eerder was al bepaald dat de vliegtuigen tot eind 2019 aan de grond moesten blijven.

In een bericht op de website van skeyes is te lezen dat de Boeing 737-8 MAX en Boeing 737-9 MAX nog tot 31 maart 2019 niet mogen vliegen. Enkel niet-commerciële ferryvluchten zijn toegestaan, waarbij een toestel bijvoorbeeld terugkeert naar een plaats waar aanpassingen kunnen worden gedaan.

De Belgische beslissing blijft gelden tot de Europese luchtvaartautoriteit EASA het vliegverbod voor de vliegtuigen weer opheft, klinkt het.



De 737 MAX-toestellen staan sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken in zes maanden tijd met in totaal 346 doden. Bij de ongelukken in Indonesië en Ethiopië drukte een systeem dat overtrek van het toestel moest voorkomen herhaaldelijk de neus naar beneden. Dat systeem reageerde op foutieve data van een sensor.

Boeing besliste in december om deze maand te stoppen met de productie van 737 MAX, zijn bestverkopende toestel.

In België heeft TUI fly vier MAX-vliegtuigen in de vloot. TUI liet eerder al weten vervangtoestellen te hebben voorzien, omdat het niet duidelijk is wanneer de vliegtuigen weer in gebruik genomen zullen mogen worden.

