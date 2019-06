Boeing 737 MAX-toestellen nog tot eind 2019 aan de grond in België ttr

29 juni 2019

12u04

Bron: belga 0 binnenland De Boeing 737 MAX-toestellen moeten in ons land nog zeker tot eind dit jaar aan de grond blijven. Dat meldt het VRT-radionieuws en de informatie staat ook op de website van luchtverkeersleider skeyes.

In een NOTAM, een "notice to airmen" waarin kritische informatie staat over luchthavens of het luchtruim, is te lezen dat de Boeing 737-8 MAX en Boeing 737-9 MAX nog tot 30 december 2019 niet mogen vliegen. Enkel niet-commerciële ferryvluchten zijn toegestaan, waarbij een toestel bijvoorbeeld terugkeert naar een plaats waar aanpassingen kunnen worden gedaan.

In België heeft TUI fly vier MAX-vliegtuigen in de vloot. "Oorspronkelijk was half juli vooropgesteld, maar het was al snel duidelijk dat dat niet zou lukken. We hebben er dus meteen voor gezorgd dat we vervangtoestellen hebben", zegt woordvoerder Piet Demeyere. "We zijn nu tot het einde van het zomerseizoen ingedekt, en in de winter, wanneer er minder bestemmingen en vluchten zijn, kunnen we het zonder de vier MAX-toestellen doen."

Verhuren

TUI verhuurt wel soms toestellen aan andere maatschappijen in de winter, en herbekijkt nu of dat nog mogelijk is zonder zelf in de problemen te geraken. "We kunnen enkel maar afwachten. Hoe sneller de vliegtuigen weer kunnen vliegen hoe liever, al is het maar omdat het niet goed is dat ze zo lang aan de grond staan, maar we kunnen er niets aan veranderen", aldus Demeyere nog.

De 737 MAX-toestellen staan sinds maart wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken binnen een half jaar. Bij de ongelukken in Indonesië en Ethiopië drukte een systeem dat overtrek van het toestel moest voorkomen herhaaldelijk de neus naar beneden. Dat systeem reageerde op foutieve data van een sensor.