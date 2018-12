Boegeroep op klimaatmars voor Milieuminister Marghem, die met vinger naar Vlaanderen wijst. Tommelein reageert bits: “Minister moet besturen, niet betogen” Romina Van Camp Jef Artois ADN

02 december 2018

19u59

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 De grootste klimaatmars ooit in ons land trok vandaag door de straten van Brussel. Opvallend: bevoegd minister Marie-Christine Marghem (MR) liep een stukje mee en dat deed veel wenkbrauwen fronsen. De federale minister van Energie en Leefmilieu kreeg zelfs boegeroep te horen.

De boodschap van de initiatiefnemers van de klimaatbetoging, die tienduizenden mensen op de been bracht, was onder meer naar de Belgische politiek gericht. Volgens de klimaatactivisten is er een “gebrek aan politieke wil en daadkracht” in België. De deelname van minister Marghem riep bij sommigen dan ook vragen op.

“Slechts voor een klein deel bevoegd”

VTM Nieuws-journaliste Romina Van Camp confronteerde minister Marghem met het feit dat de manifestatie gericht is tegen de regering die niet genoeg doet voor het klimaat. “De mensen realiseren zich niet dat de federale overheid slechts voor een klein deel bevoegd is en dat de andere bevoegdheden in handen zijn van de regio’s”, reageerde Marghem.



“Het is door de samenwerking en overeenstemming van die vier dat je dingen kan verwezenlijken in de juiste richting en op een snelle en efficiënte manier. Je moet begrijpen: het is veel moeilijker om te zeggen dat de verandering er nu moet komen of we betogen tegen de federale regering.”

“Vlaanderen remt systematisch af”

In een gesprek met VRT Nieuws schoof Marghem de boodschap expliciet door naar haar collega’s op het Vlaamse niveau. “Helaas remt Vlaanderen systematisch af als we de ambities willen verhogen”, klonk het.

De demarche valt slecht bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Hij plaatste zijn “persoonlijke mening” op Twitter. “Een minister moet besturen en niet betogen. Een minister die dan toch betoogt, moet geen onjuiste zaken verkopen over collega’s”, schrijft hij. Volgens Tommelein doet Vlaanderen het tot slot goed op vlak van zonne- en windenergie.

Mijn persoonlijke mening:



1)Een minister moet besturen en niet betogen

2) Een minister die dan toch betoogt moet geen onjuiste zaken verkopen over collega’s

3) Vlaanderen staat op 2 de plaats qua zonnepanelen per km2 en op de 3de qua windenergie

#climatemarch Bart Tommelein(@ Barttommelein) link

Ook minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege is niet opgezet met de woorden van Marghem. “Aan zo’n doorzichtige spelletjes zwartepieten doe ik niet mee”, zegt ze. “De Vlaamse regering heeft deze zomer een ambitieus klimaatplan 2021-2030 goedgekeurd, dat een reductie van broeikasgassen met 35 procent gaat realiseren. We zijn benieuwd naar het federale plan.”

Bekijk ook:

Zeker 65.000 betogers in grootste klimaatmars ooit in ons land