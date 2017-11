Bobcontroles nog maximaal 40 minuten op één plek

Ken Standaert

05u00 4 photo_news De bobcampagne moet automobilisten ervan bewust maken dat alcohol en autorijden niet samengaan (archieffoto). De politie verandert van tactiek voor de nieuwe bobcampagne, die overmorgen start. «Geen urenlange massacontroles meer, maar kleine teams die om de 40 minuten van locatie wisselen om beschonken chauffeurs te verrassen», legt bevoegd minister Jambon uit.

De komende maanden zal u nog zelden grote controleposten tegenkomen, waar élke chauffeur moet aanschuiven om een alcoholtest af te leggen. Een voorbijgestreefde methode volgens de politie, doordat bestuurders elkaar waarschuwen via verkeersapps en de sociale media. Daarom zullen tijdens de komende BOB-campagne — die vrijdag start en tot 29 januari loopt — vooral compacte controleteams uit­rukken, die elke 40 minuten naar een andere plek verhuizen.

«In plaats van pakweg 24 politiemensen op één locatie te laten controleren, zetten we voortaan vier keer zes inspecteurs in», zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). «Bedoeling is dat ze opduiken op alle mogelijke plaatsen — hoofd- én sluipwegen — en op alle mogelijke momenten van de avond, nacht en ochtend.» Daarnaast blijven ook mobiele politieteams actief die al rijdend verdachte voertuigen uit het verkeer halen. «Zo ­hopen we de pakkans voor beschonken bestuurders te maximaliseren en tegelijk het aantal zware ongevallen — die nog altijd het vaakst ’s nachts gebeuren en waarin alcohol en drugs dikwijls een rol spelen — terug te dringen.»

Photo News Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)