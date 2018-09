Bobbejaanland laat bezoekers voortaan ook betalen per minuut dat ze aanwezig zijn HR

26 september 2018

22u46

Bron: RTL Nieuws 6 Bezoekers van Bobbejaanland zijn voortaan niet meer verplicht om entree te betalen voor een ganse dag. Door gebruik te maken van een app, betaal je alleen voor de minuten die je in het pretpark aanwezig bent. Snel naar binnen voor een ritje op de achtbaan en dan terug naar huis? Het kan voor 0,12 euro per minuut.

Dat komt neer op 7,20 euro per uur. Een dagticket voor Bobbejaanland kost aan de kassa 35,50 euro. Maar online zijn er ook goedkopere tickets beschikbaar, vanaf 23,90 euro. De app waarmee je per minuut kan betalen, heet Tapperuse. Ze is ook te gebruiken in kinderspeeltuinen, zwembaden en sauna's. Bobbejaanland is ook een van de eerste deelnemers. De betaling gebeurt nadien via AfterPay. De app Tapperuse vraagt 75 cent transactiekosten per bezoek. Je betaalt in totaal nooit meer dan je voor de dagprijs zou betalen.

Volgens Wilbert Witkamp, bedenker van Tapperuse, is de app vooral geschikt voor gezinnen die moeilijk een hele dag vrij kunnen maken. "Onze app moet een gemakkelijke tool zijn waarmee je vrije tijdsbestedingen vindt waar je per minuut kan betalen. Pay per use dus", vertelt hij aan RTL Nieuws. Hij denkt ook dat je hierdoor wachtrijen kan ontlopen door alleen in de daluren naar een pretpark of sauna te gaan. Witkamp belooft dat in de toekomst ook andere grote pretparken zich bij de app zullen aansluiten.

In ons land kan je met de app bijvoorbeeld ook Comics Station bezoeken aan het station Antwerpen-Centraal, een indoor pretpark rond striphelden. Ook daar kan je vanaf nu dus betalen per minuut.