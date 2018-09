Bobbejaanland blijft dicht op politiebevel: duizenden bezoekers druipen ontgoocheld af Toon Royackers Toon Mast

16 september 2018

11u14

Bron: eigen berichtgeving, VTM Nieuws 521 Pretpark Bobbejaanland in Kasterlee is vandaag onverwacht gesloten. Een paar duizend bezoekers verzamelden vanmorgen nog voor de poort. Maar die bleef dicht tot elf uur.

Daarna werd omgeroepen dat het pretpark dicht zou blijven. Een reden werd niet opgegeven. Later communiceerde het park via Facebook dat de deuren dicht blijven omwille van veiligheidsredenen. Volgens de eerste informatie komt de sluiting er op politiebevel nadat vannacht een persoon met rugzak het park is binnengedrongen. Tijdens zijn tocht zou hij verschillende dingen hebben achtergelaten. Wat precies wordt nu volop onderzocht. Volgens VTM Nieuws houdt de politie er ook nog rekening mee dat de verdachte zich nog steeds in het park bevindt.



De politiediensten kammen het pretpark uit en ook ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse geroepen.

Lange files

Voor de vele bezoekers aan de poort zit er niets anders op dan terug naar huis te keren. Dat zorgt voor lange files op het parkeerterrein en in de omgeving.