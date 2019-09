BOB-zomercampagne groot succes: nooit eerder zoveel controles, minder bestuurders blazen positief HAA

05 september 2019

10u29

Bron: Belga 0 Het percentage bestuurders dat tijdens de voorbije BOB-zomercampagne positief geblazen heeft, lag nooit eerder zo laag. Dat blijkt uit cijfers die de federale politie bekendgemaakt heeft.

In totaal bleek 2,5 procent van de gecontroleerde bestuurders boven de wettelijke alcohollimiet te zitten, een jaar eerder was dat nog 2,7 procent. Ook werden nooit eerder zoveel controles uitgevoerd. Verkeersinstituut Vias reageert tevreden op de resultaten.



Er werden deze zomer bijna 20.000 bestuurders meer gecontroleerd op alcohol achter het stuur dan tijdens de zomercampagne van vorig jaar, maar er waren vooral minder bestuurders die positief waren. In totaal bleek 2,5 procent van de 364.000 gecontroleerde bestuurders boven de wettelijke alcohollimiet te zitten.

Ongevallen

Toch was in 10 procent van de letselongevallen een bestuurder betrokken die te veel gedronken had. "Dat bewijst nogmaals dat alcohol en rijden een onverenigbaar huwelijk zijn", klinkt het bij Vias. Tijdens de nachten was dat percentage nog hoger: 29 procent tijdens de weeknachten en 37 procent tijdens de weekendnachten. "Controles en sensibilisering blijven nodig om het gedrag van de bestuurders te wijzigen", aldus Vias.