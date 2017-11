Bob Savenberg stapt in de politiek kv

16u35

Bron: Belga 3 RV Bob Savenberg De Open Vld-afdeling van Dilbeek, die in 2018 als 'Lijst van de Burger-Open Vld' aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt, heeft vandaag enkele opvallende nieuwe kandidaten op haar lijst bekendgemaakt. Onder andere ex-Clouseaulid Bob Savenberg.

Ook Michaël Verschueren (bestuurder RSC Anderlecht en zoon van Michel), Lucile Fol (moeder van Oscar and the Wolf-zanger Max Colombie) en de Nederlandse advocate Anne de Bourgraaf staan op de lijst. Advocaat en raadslid Luc Deleu is lijsttrekker.

Omwille van het toenemend aantal Brusselse jongeren in Dilbeekse scholen pleit 'Lijst van de Burger-Open Vld' ervoor jongeren uit de eigen gemeente voorrang te geven in de eigen scholen. In de strijd tegen het hoog aantal inbraken wil de partij een verscherpt cameratoezicht op alle toegangswegen en gevoelige plaatsen. Ook om de steeds groter worden plaag van het sluikstorten in te dijken, moeten er mobiele camera's geplaatst worden op risicolocaties.

De verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 40 procent, die het stadsbestuur in het begin van deze legislatuur doorvoerde, moet de komende zes jaar geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden. De partij wil ook niet weten van megalomane, nutteloze projecten zoals de geplande brandweerkazerne, luidt het.

Na de verkiezingen van 2012 vormden N-VA, CD&V-DNA en Groen in Dilbeek een coalitie met één zetel op overschot. In september vorig jaar stapte CD&V-er Jos Crabbe echter over naar Open Vld waardoor de coalitie haar meerderheid verloor.

Open Vld wist met behulp van de vier Franstalige UF-ers reeds enkele beslissingen terug te draaien. Zo werd de vermelde verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met een derde verminderd en projecten zoals de brandweerkazerne uit de begroting gehaald. "Wij hebben het afgelopen jaar bewust niet de onbestuurbaarheid nagestreefd. Over bepaalde thema's wordt met de coalitie overlegd en oplossingen uitgewerkt. Dat was bijvoorbeeld recent het geval met de oprichting van twee EVA's", aldus Deleu.