Bob Beijer ondervraagd in Bende-dossier Redactie

04u59

Bron: Belga 6 Photo News Robert Beijer Onderzoeksrechter Martine Michel heeft Robert 'Bob' Beijer (65) woensdag ondervraagd. Na afloop van het verhoor, dat ongeveer een uur duurde, werd de ex-rijkswachter weer vrijgelaten. Hij werd niet in verdenking gesteld, berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

"De rechter wilde in de eerste plaats weten of ik Chris B. ooit gekend heb", bevestigt Beijer aan De Standaard. "Ik heb geantwoord dat ik die man niet ken en dat ik hem bij mijn weten vroeger ook nooit gezien heb bij de rijkswacht."

Ex-rijkswachter Chris B. verklaarde enkele weken voor zijn dood in 2015 aan zijn broer "dat hij lid was geweest van de Bende van Nijvel". De broer verklaarde aan de Bendespeurders en eind oktober ook in de pers dat hij B. ooit had gezien in het gezelschap van Beijer.

"Ik heb aan de rechter gezegd dat ik graag geconfronteerd wil worden met de broer van Chris B.", zegt Beijer. "Ik wil weten waar hij het haalt dat hij me gezien zou hebben met Chris B., want dat is dus niet zo."