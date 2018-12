Bo Van Spilbeeck-effect? Transgendercentrum kreeg dit jaar twee keer zo veel aanmeldingen LH

Het Transgendercentrum van het UZ Gent kreeg in 2018 twee keer zo veel aanmeldingen binnen als in 2017. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens diensthoofd Guy T'Sjoen is de stijging gedeeltelijk te verklaren door het Bo Van Spilbeeck-effect. "Er was zo veel media-aandacht, het thema 'transgender' was overal dit jaar."

Voor 2017 telde het transgendercentrum 287 Belgen die zich aanmeldden, dit jaar waren er al 453 aanmeldingen. “Daar kunnen er natuurlijk nog bijkomen want het jaar is nog niet voorbij”, aldus T’Sjoen. De verwijzingen uit het buitenland werden dus niet meegeteld.

Maar dat betekent niet dat al deze mensen een geslachtsbevestigende operatie zullen ondergaan. “Sommigen hebben ook gewoon een belangrijke vraag rond genderidentiteit. Een derde van die aanmeldingen zijn van jongeren, twee derden zijn nog altijd volwassenen”, legt T’Sjoen verder uit.

Wachtlijsten

Het diensthoofd trekt ook aan de alarmbel. “Er staan nu enorm veel mensen op onze wachtlijsten. Ik heb zelf een grondige hekel aan wachtlijsten, maar met het huidige team dat begin dit jaar nog is uitgebreid - op onze vraag en met steun van Maggie De Block - krijgen we het niet meer gebolwerkt.”

“De wachtlijst die we begin dit jaar volledig hadden weggewerkt, is nu aan het einde van het jaar eens zo lang. Dat komt doordat het thema ‘transgender’ dit jaar geen week uit het nieuws is geweest met ‘Topdokters’ en ‘M/V/X’ en Bo Van Spilbeeck, maar de wachttijd is onacceptabel lang.”

T’Sjoen zegt tot slot ook nog dat hij naar het RIZIV en Maggie De Block zal stappen met de vraag om extra middelen.