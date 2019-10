Bo Coolsaet dreigt “klagers met fabuleuze verhaaltjes” te vervolgen: “Hier wordt karaktermoord gepleegd” Patrick Lefelon

28 oktober 2019

19u55 0 Uroloog Bo Coolsaet voelt zich aan de schandpaal genageld. Een rechtszaak tegen hem die begon met één klacht wegens verkrachting is uitgegroeid tot een mediaproces met tien nieuwe klagers. De relatietherapeut (80) gaat nu in de tegenaanval. “Ik vervolg de nieuwe klagers met hun fabuleuze verhaaltjes wegens laster en eerroof. Hier wordt een karaktermoord gepleegd”, zegt zijn advocaat Kris Luyckx.

De tien nieuwe klachten moeten meer gewicht geven aan de oorspronkelijke klacht van een 28-jarige Antwerpse. Coolsaet behandelde haar in 2006 en 2008 voor blaasontstekingen en chronische bekkenbodempijn. Ze was toen in beide gevallen minderjarig. Coolsaet was een kennis van haar ouders. De arts maakte bij de behandeling gebruik van een trillend apparaat om de spieren rond haar urineleider te ontspannen.

De jonge vrouw diende pas in 2015 een klacht in. Zij beweert dat Coolsaet haar met het trillend apparaat onder dwang tot een orgasme bracht. Hij zou tijdens de behandeling ook haar borsten en billen betast hebben.

Woord tegen woord

De rechters vroegen de jongedame deze ochtend waarom zij na het vermeende seksueel misbruik in 2006 twee jaar later opnieuw naar Coolsaet trok voor een behandeling. “Ik had veel artsen geraadpleegd”, klonk het. “Dokter Coolsaet beloofde als enige dat hij mijn medische problemen kon oplossen. Ik werd wanhopig van de pijn en keerde daarom terug.” De jonge vrouw werd in de rechtszaal gesteund door tientallen familieleden en vrienden.

Het onderzoek bracht -zoals vaak in zaken van vermeend seksueel misbruik- geen harde bewijzen aan het licht. De Antwerpse procureur vraagt de buitenvervolgingstelling van Coolsaet.

Volgens de advocaten van Coolsaet is dit een verhaal van woord tegen woord. “Er zijn geen getuigen, er is geen DNA-bewijs”, stellen Joke Bleys en Kris Luyckx. “Deze rechtbank moet enkel oordelen over deze éne klacht en niet over die tien nieuwe klachten. Coolsaet heeft tijdens zijn carrière 70.000 patiënten behandeld. Moeten wij die 69.990 andere patiënten ook oproepen als getuigen?”

“In de steek gelaten”

Christine Mussche, de advocate van het slachtoffer, haalde uit naar de Antwerpse procureur. Die had volgens haar niet de minste moeite gedaan om andere klachten tegen Coolsaet te onderzoeken. De klachten variëren van verkrachting en aanranding tot foutieve medische behandelingen. Eén klacht werd al vijf dagen na de indiening ervan geseponeerd. Mussche kon niet anders dan het verhaal over Coolsaet te laten uitlekken in de pers.

“Door één krantenartikel hebben tien nieuwe slachtoffers zich bij mij gemeld”, klonk het. “Wat doet het openbaar ministerie? Niets. De feiten zijn verjaard, er komt geen nieuw bijkomend onderzoek. Ons slachtoffer van seksueel misbruik wordt hier schandelijk in de steek gelaten door het openbaar ministerie. Maar mevrouw de procureur, het is nooit te laat om het juiste te doen.”

De geviseerde Coolsaet diende Mussche op geslepen wijze van antwoord. “Meester Mussche, u verwijt mij mijn eloquentie. Maar de welbespraaktheid waarmee u zoveel onwaarheden met zoveel overtuiging kunt brengen is eveneens indrukwekkend.”

Bedevaart

Het slotwoord was voor advocaat Kris Luyckx, hij ging frontaal in de tegenaanval. “Hier wordt een karaktermoord op een gerespecteerde arts gepleegd. Die nieuwe klagers die naar het bedevaartsoord in Mariakerke (daarmee bedoelt hij het advocatenkantoor van Mussche; nvdr) trekken, mogen zich aan de ‘tegenbots’ verwachten. Eieren of jong. Zijn die klachten ongegrond, dan zullen wij de klagers een proces aandoen wegens laster en eerroof. Bo Coolsaet laat zich niet zomaar op de brandstapel plaatsen door mensen die fabuleuze verhaaltjes komen vertellen.” De rechters doen uitspraak op 26 november.