Bo Coolsaet beschuldigd van verkrachting minderjarige patiënte kv

07 september 2019

06u56

Bron: Het Nieuwsblad, De Standaard 0 Een nu 28-jarige vrouw die van 2006 tot 2008 door Bo Coolsaet werd behandeld, beweert dat de bekende uroloog haar verkrachtte. De 79-jarige arts moet zich deze maand verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

De patiënte liet zich tussen 2006 en 2008 behandelen voor blaasontstekingen en chronische bekkenbodempijn. Ze was toen 15 en 16 jaar oud. Coolsaet was een kennis van haar ouders. De arts maakte bij de behandeling gebruik van een instrument om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. Volgens de vrouw heeft Coolsaet haar daarmee verkracht en zou hij ook haar billen en borsten hebben aangeraakt.

In 2015 diende de patiënte een klacht in voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Twee jaar later vroeg het parket de buitenvervolgingstelling van Coolsaet, maar na meerdere vragen van de partijen om bijkomend onderzoek, besliste de raadkamer in april van dit jaar om de arts toch door te verwijzen naar de rechtbank. Op 18 september zal hij zich moeten verantwoorden voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënte.

Tijdens het proces zal ook worden nagegaan of de ingrijpende behandeling bij het meisje wel gepast was. Coolsaet ontkent bij monde van zijn advocate dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en benadrukt dat hij een medisch verantwoorde behandeling uitvoerde.