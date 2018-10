BNP Paribas Fortis sluit opnieuw kantoren TTR

25 oktober 2018

Bron: Belga, VTM Nieuws 2 Bij BNP Paribas Fortis verdwijnen in de loop van 2019 opnieuw kantoren. Dat bevestigt het bedrijf. In totaal zal het kantorennet van BNP Paribas Fortis volgend jaar 62 kantoren minder tellen. Er verdwijnen geen banen.

De inkrimping van het kantorennet is een gevolg van de digitalisering. Steeds meer mensen bankieren digitaal, en steeds minder klanten wandelen het bankkantoor binnen.

Concreet verdwijnen er 62 BNP Paribas Fortis-kantoren uit het straatbeeld, en worden er vier nieuwe geopend. Van de kantoren die sluiten gaat het om 30 uit het eigen netwerk, en 32 uit het netwerk van zelfstandige kantoren. Daarbovenop worden nog eens 18 kantoren verzelfstandigd.

LBC-secretaris Luc Broos zegt niet verrast te zijn door het cijfer. “Het gaat om een jaarlijkse oefening door de bank. Het aantal bezoekers aan fysieke kantoren neemt af”, aldus de vakbondsman.

Belangrijk voor de vakbond is dat er geen banen verdwijnen. “De mensen kunnen aan de slag in andere kantoren.” Dat bevestigt het bedrijf. “De mensen kunnen terecht in naburige kantoren of krijgen nieuwe functies”, aldus een woordvoerster.

De digitalisering en het wijzigend consumentengedrag liggen aan de basis van de kantoorsluitingen. In de eerste helft van 2018 werden zeven procent minder bezoeken aan de kantoren gebracht, terwijl het aantal digitale contacten met 28 procent is gestegen, klinkt het bij de bank.