BNP Paribas Fortis-klanten zien tweemaal kredietkaarttransacties verschijnen bvb

05 juni 2018

15u29

Bron: Belga 2 Sommige klanten van BNP Paribas Fortis zien in hun lijst van kredietkaarttransacties tweemaal een betaling verschijnen. Dat meldt vrtnws.be en wordt bevestigd door de bank. "Het is niet zo dat de transactie twee maal van de rekening gaat", verzekert een woordvoerder. Intussen is het probleem ook opgelost.

Het probleem is zeer recent. Hoeveel klanten er last van hebben, is niet duidelijk, maar het gaat om een heel beperkte groep. "We hebben alvast niet veel oproepen gekregen", aldus de BNP Paribas-woordvoerder.

Concreet zien de klanten in hun lijst met transacties tweemaal een zelfde transactie opgelijst staan. "Maar het is niet zo dat er tweemaal is betaald. Het heeft ook geen invloed op de limiet van de klant."

De bank heeft het probleem inmiddels opgelost gekregen. "De dubbele weergave is verdwenen", aldus de woordvoerder.