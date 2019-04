BMW vat vuur in Jabbeke: automobilist weet net op tijd te ontkomen JVM

05 april 2019

00u28 0 Rond elf uur gisterenavond merkte de bestuurder van een BMW personenwagen, die op de N377 in de richting van De Haan reed, een technisch defect aan zijn wagen op.

De man kon nog net zijn wagen op de pechstrook parkeren en uitstappen toen zijn voertuig vuur vatte. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen reeds in lichterlaaie en was er geen blussen meer aan. De auto brandde helemaal uit.

Tijdens de bluswerken was de N377 in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Niemand raakte gewond maar de automobilist was zwaar aangeslagen door het voorval.