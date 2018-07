BMW in brand gestoken in Reet PLA

10 juli 2018

09u35

Bron: eigen berichtgeving 0 In de Eikenstraat in Reet (Rumst) is r ond 00.30 uur een BMW 3-reeks in brand gestoken. De auto stond geparkeerd op de oprit van de woning en brandde volledig uit. De politie gaat uit van een brandstichting. Het labo van de federale gerechtelijke politie komt ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Volgens buren brandde de auto bij aanvang vooral op het dak en de koffer. Mogelijk is er benzine of een andere brandversneller over de auto gegoten.

Woordvoerder Joris Van Camp van politiezone Rupel: "Een aanleiding voor een brandstichting is er niet onmiddellijk. De eigenaar van de auto is niet gekend bij de politie. Er is een opsporingsonderzoek gestart."