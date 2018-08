BMW boort zich in gevel in Gentbrugge OSG/JEW

25 augustus 2018

23u16

Bron: eigen berichtgeving 0 Een BMW heeft zich vanavond in een gevel geboord in het Oost-Vlaamse Gentbrugge. Iets voor tien uur miste de chauffeur van de wagen zijn bocht in de Robert Rinskopflaan. De BMW stond met de neus aan de voorkant van de woning van de nietsvermoedende bewoners.

De twee inzittenden werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer onderzoekt nu de stabiliteit van de woning en beslist later of het huis op korte termijn nog bewoonbaar is.

"Het was schrikken", zegt de bewoner van het huis. "Samen met mijn vrouw was ik aan de andere kant van het huis. De wagen is gelukkig niet in onze woonkamer beland. De verzekering zal de grote kosten dekken, maar dit was toch een raar moment."