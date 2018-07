Blonde en roodharige types moeten bijkomende maatregelen treffen om zich te weren tegen zonnebrand AW

17 juli 2018

18u18 1 Wie blond of rood haar heeft en een bleke huid komt na een dagje zonnen maar al te vaak thuis met een roodverbrande huid. Zulke types moeten bij mooi weer een beetje meer moeite doen om zichzelf te beschermen, waarschuwen onderzoekers.

Soms is het onvoldoende om zonnebrandcrème te smeren. Die stelling staafden enkele wetenschappers van het nationaal kankerinstituut in Maryland met behulp van een enquête. Proefpersonen duidden aan of ze lang in de vlakke zon konden zitten zonder te verbranden. Ook werd gepolst naar het aantal keren dat ze meestal verbranden. Vervolgens werden de proefpersonen in twee groepen opgesplitst: een groep die extreem gevoelig is voor zonnebrand en een minder gevoelige groep.

Al snel werd duidelijk dat de zon-gevoelige personen enkele kenmerken deelden: een lichte huid en een blonde of rosse haardos. Wanneer onderzoekers hen vroegen of ze extra maatregelen troffen om zichzelf te beschermen tegen zonnebrand, bleek dat de schaduw opzoeken de meest populaire oplossing is. Ongeveer veertig procent van de ondervraagden zocht naar beschutting.

62 procent verbrandt ondanks zonnebrandcrème

Andere manieren om je te beschermen tegen de zon zijn een pak minder populair. Denk daarbij aan beschermende kledij – een lange broek en lange mouwen – of een grote hoed. Slechts 16 procent van de ondervraagden droeg al eens lange mouwen tegen de zon. Toch leggen zon-gevoelige personen zich maar beter neer bij de alternatieven. Tenslotte bleek 62 procent van de groep met lichte huid te verbranden ondanks een goede laag zonnebrandcrème.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat blondines en roodharige types te hard van stapel lopen. De zon volledig mijden zou zonde zijn. Zonlicht heeft immers heel wat positieve effecten. Zo is het verantwoordelijk voor de aanmaak van vitamine D, voor de goede ontwikkeling van de kinderogen en zorgt het vaak voor een goed humeur.

Conclusie

Smeer je dus goed in, zoek na een tijd de schaduw op, draag een hoed en draag een dun vestje wanneer je bijvoorbeeld gaat wandelen en enige tijd in de zon doorbrengt. Zo bescherm je brandgevoelige plekjes zoals de hals, rug en schouders alvast.