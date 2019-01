Blokkende VUB-studenten voeren vandaag actie tegen geplande Cyclocross op campus



AW

06 januari 2019

09u10

Bron: Radio 1 0 Studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en l’Université libre de Bruxelles (ULB) zullen vandaag actievoeren tegen de internationale cyclocross op hun campus. Ze vinden dat de universiteit tijdens een van de zwaarste periodes van het jaar -de blok- geen veldrit hoort te organiseren.

“Dit is een marketingstunt”, vertelt Charlotte Vanderheyden van het studentenplatform Blijf Van Onze Blok, aan Radio 1. De VUB zou zich focussen op de verkeerde prioriteiten en geen rekening houden met de studenten. Als gevolg wordt er vandaag geprotesteerd, al zal het verzet eerder miniem zijn: “Het is nu eenmaal blok”. Waarschijnlijk blijft het bij flyeren en een groot spandoek.



De ontevreden studenten laten al wel enkele weken van zich horen. Zo startten ze een petitie op waarbij ze 1.200 handtekeningen inzamelden. Die stuurden ze naar de rector. Verderstudeerden ze de afgelopen maand met z’n allen massaal in de gebouwen van het rectoraat.

461 plaatsen

“We zijn trots dat die veldrit bij ons plaatsvindt”, reageert VUB-rector Caroline Pauwels. De universiteit zegt nog voldoende plaatsen te hebben voorzien voor ijverige studenten: “Toen we de beslissing voor het evenement namen, hebben we meteen gekeken hoeveel studenten vorig jaar op de campus verbleven om te studeren. Dat waren er 461. Dat aantal plaatsen is vandaag ook vrijgemaakt.”

Tussen aula’s en door amfitheater

De zevende manche van de DVV Verzekeringen Trofee zal plaatsvinden tussen de aula’s van de VUB en ULB. De wielrenners passeren onder andere langs het amfitheater van de VUB, een groene oase waar de studenten op een normale weekdag even tot rust kunnen komen. De cross gaat om 11 uur van start met de junioren, tussendoor volgen de mannelijke beloften en de Elite-vrouwen. Tenslotte is het om 15 uur de beurt aan de Elite-mannen. Onder andere Mathieu van der Poel en Wout van Aert rijden mee.