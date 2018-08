Blokken in het parlement? N-VA wil Senaat opengooien voor studenten met tweede zit sam

09 augustus 2018

18u24

Bron: belga 0 Brusselse studenten met tweede zit moeten kunnen blokken in de Senaat, vindt de jongerenafdeling van N-VA. De partij ziet de zalen van de Senaat als een mogelijke oplossing voor de beperkte publieke studeerruimte in de hoofdstad. De tweede zittijd op de VUB loopt van 20 augustus tot 15 september.

Voor de blokkende studenten breekt binnenkort de tweede zittijd aan. Veel jongeren studeren graag in groep op openbare plaatsen als bibliotheken, om te ontsnappen aan een lawaaierig kot of aan de vele afleidingen thuis. Maar in Brussel zijn die ruimtes niet zo talrijk als in de rest van Vlaanderen, zegt N-VA-jongerenvoorzitter Tomas Roggeman. "We merken heel veel vraag op het terrein".



Om daar een mouw aan te passen, denkt de partij aan de Senaat. "Een gedroomde studielocatie", zegt Roggeman. "De Senaat beschikt over diverse leegstaande zalen, ligt op wandelafstand van het Centraal Station en is heel stil. Het Warandepark voor de deur is ideaal voor ontspanning tijdens de pauzes."

Veiligheidscontroles

Volgens de partij blijven de diensten van de Senaat ook tijdens het parlementair reces actief, en zijn er dus nog altijd veiligheidscontroles. "Studieruimte inrichten voor studenten zou voor de Senaat de nuttigste prestatie in jaren zijn."



Of de Senaat deze zittijd nog de deuren openstelt, is echter niet zeker. "We hebben de voorzitster van de Senaat (Christine Defraigne, red.) nog niet kunnen bereiken, want zij is met verlof", zegt Roggeman. "Maar we zijn zeker van plan om de vraag nog te stellen."

Meer over Senaat

politiek