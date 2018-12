Blokkades in Luik en Henegouwen tijdens nachtelijke acties van gele hesjes in Wallonië IB kg

27 december 2018

04u57

Bron: Belga 7 Aanhangers van de ‘gele hesjes’-beweging hebben deze nacht verschillende blokkades opgeworpen in de provincies Luik en Henegouwen. Deze morgen is de situatie op de meeste plaatsen weer hersteld. Enkel in Hensies is de E19 in de richting van Frankrijk nog afgesloten, zo meldt de politie. In Luik wordt een parking voor vrachtwagens geblokkeerd.

In Henegouwen werd een filterblokkade opgetrokken op het bedrijventerrein van Thuin. Er werden maar tien vrachtwagens per halfuur doorgelaten. Daarnaast werden er ook acties opgezet ter hoogte van Lamain, Bettignies, Macquenoise, Jeumont en Fontenoy. Maar die acties waren rond 6.15 uur alweer afgelopen.



In de provincie Luik werd een blokkade gevormd op de A3/E40 aan de grenspost van Lichtenbush. De parking werd er gesloten voor vrachtwagens. Die actie is vanochtend nog wel aan de gang.

Gewelddadige overval

De meeste acties verliepen rustig, behalve in Hensies. Volgens de federale politie hadden vandalen zich daar in de loop van de nacht tussen de actievoerders gemengd. Rond 1 uur pleegden ze een gewelddadige diefstal in een vrachtwagen die op een parking vlak bij de grenspost stond. De vrachtwagen werd daarna in brand gestoken. Er loopt nu een onderzoek naar de feiten.