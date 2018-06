Blok zorgt voor tekort aan jobstudenten, opvallend veel leerkrachten klussen bij tijdens examenperiode Marieke Lust

10 juni 2018

20u07

Bron: VTM Nieuws 2 Ook in de horeca merken ze nu dat de examenperiode aangebroken is. De jobstudenten blijven weg, want die hebben wel wat anders te doen. Restaurantuitbaters schakelen daarom extra flexi-jobbers in, die werken onder een voordelig statuut. En opvallend, tussen die flexi-jobbers zijn er opvallend veel leerkrachten.

Charlotte is leerkracht Nederlands. Een avond per week werkt ze in een restaurant in Steenokkerzeel. Via de app NOWJOBS kunnen flexi-jobbers, net als op Tinder swipen, op zoek naar een nieuwe job. Opvallend: veel leerkrachten nemen de jobs in van de studenten tijdens de examenperiode.