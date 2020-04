Bloemisten willen verbod op verkoop van bloemen en planten buiten supermarkten Belga

07 april 2020

17u28 0 Het is onverantwoord dat supermarkten en tankstations bloemen aanbieden buiten de winkel. Dat zegt de Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB) in een persbericht. De sectorvereniging wil dat die verkoop buiten de winkel verboden wordt.

Bloemenwinkels en tuincentra hebben vanwege de beperkende maatregelen tegen het coronavirus de deuren moeten sluiten. In winkels waar vooral voedsel verkocht wordt, zoals supermarkten, mogen planten en bloemen wel nog verkocht worden.

De KUFB zegt bezorgd te zijn over de taferelen die zich afspelen aan verschillende supermarkten en tankstations, waar buiten de winkel planten en bloemen worden aangeboden. Dat is volgens de sector totaal onverantwoord, en de KUFB heeft daarover al heel wat klachten ontvangen.

De verkoop buiten voldoet niet aan de gestelde voorwaarden. Mensen bevinden zich met tientallen op enkele vierkante meters, nemen constant spullen vast en plaatsen die daarna terug zonder enige vorm van ontsmetting Koninklijke Unie van de Floristen van België

“Verkoop in de winkel is toegelaten en daar hebben we ook geen probleem mee. De verkoop buiten voldoet echter helemaal niet aan de voorwaarden die gesteld worden”, klinkt het. “Mensen bevinden zich met tientallen op enkele vierkante meters, nemen constant spullen vast en plaatsen die daarna terug zonder enige vorm van ontsmetting.”

De floristen noemen die praktijken totaal onaanvaardbaar en menen dat de verkoop van bloemen en planten buiten de zaak verboden moet worden. Ook hebben verschillende supermarkten volgens de vereniging hun aanbod vertienvoudigd.