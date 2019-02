Bloemenwinkel uit Schaarbeek betrokken bij grootschalige drugshandel HR

De Brusselse politie heeft een grootscheepse drugshandel blootgelegd. Ze vielen onder meer binnen bij een bekende bloemenwinkel in Schaarbeek. Volgens La Dernière Heure werd daar een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

De lokale politie van de zone Brussel Noord heeft de voorbije dagen negen mensen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De eerste huiszoekingen vonden maandag al plaats, toen de politie binnenviel op vijf adressen in Schaarbeek, één in Vilvoorde en twee in Brecht. Op die locaties trof de politie 12 kilo marihuana, 100 gram hasj, 600 gram cocaïne en 15.500 euro aan.

Dinsdag volgden dan nog drie huiszoekingen in Brussel, Wemmel en Machelen, waarbij 475 gram marihuana, 86 gram hasj en 2.000 euro in beslag werd genomen. Negen personen, tussen 22 en 51 jaar oud, werden van hun vrijheid beroofd.

Volgens La Dernière Heure is één van de verdachten de uitbater van een bekende bloemenwinkel in de Helmetwijk. Het Brusselse parket geeft daarop echter geen enkele commentaar.