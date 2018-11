Bloemenmeisje pluimt rijke mannen voor 1,3 miljoen euro en verbrast al hun geld in Monaco Siebe De Voogt

28 november 2018

13u01

Het brave bloemenmeisje dat een notoir oplichtster bleek". Zo omschrijven de slachtoffers Claudia B. (48) uit het West-Vlaamse Izegem. De vrouw verleidde 5 jaar lang rijke zakenmannen en maakte hen totaal 1,3 miljoen euro armer. Het grootste deel van het geld vergokte ze in casino's in Monaco.

Claudia B. (48) is afkomstig uit het West-Vlaamse Izegem, maar had tot 2010 een bloemenzaak in Antwerpen. Het was in die winkel dat ze haar eerste slachtoffer leerde kennen: een rijke zakenman uit Knokke. De vrouw scheidde dat jaar van haar echtgenoot en begon een relatie met hem. Het koppel reisde vaak samen naar Nice en B. raakte er volledig in de ban van het luxueuze leven. “Ze bleef gepassioneerd door bloemen en wilde in het zuiden van Frankrijk een nieuwe zaak oprichten”, aldus haar advocate. Claudia overtuigde haar nieuwe vriend om geld te investeren in die nieuwe bloemenzaak. In totaal ging het om meer dan 300.000 euro.

Woekerwinst

Net als bij haar andere slachtoffers, allemaal figuren uit de zakenwereld, beloofde ze hem woekerwinsten. Meestal zouden de mannen 10 à 20 procent rendement terugkrijgen. Bij één slachtoffer ging het zelfs om 30 procent. Hij zou uiteindelijk liefst 575.000 euro investeren in de zaak van B. “Slechts een fractie van het geleende geld investeerde beklaagde in haar onderneming”, vertelde de procureur vanmorgen in de Brugse rechtbank. “De rest vergokte ze in casino’s in Monaco.”

Verslaafd aan luxe

In vier jaar tijd verspeelde B. liefst 250.000 euro in de Zuid-Franse gokpaleizen, zo wees het onderzoek uit. “Ze pompte werkelijk al haar geld in een jetsetleven en feestte er op los. Ze betaalde 4.500 euro huur per maand voor haar woning in Monaco en raakte verslaafd aan luxe.”

Claudia B. zou gedurende 5 jaar lang 7 Vlaamse slachtoffers hebben gemaakt. In Zuid-Frankrijk lopen nog processen rond zaken, waarin twee buitenlandse zakenmannen de benadeelden zijn. Allen leenden ze Claudia forse bedragen. Maar toen ze de vrouw later contacteerden om hun geld terug te zien, bleek ze met de noorderzon verdwenen te zijn.

4 jaar cel

B. deed er de voorbije jaren alles aan om uit de greep van het gerecht te blijven. Ze wiste al haar profielen op sociale media en reisde van Monaco naar Zwitserland en weer terug. Uiteindelijk werd ze in mei dit jaar opgepakt in Nederland en uitgeleverd aan België. Vanmorgen vorderde het openbaar ministerie 4 jaar cel tegen haar. Claudia B. ontkent in alle toonaarden dat ze een oplichtster is en vraagt over de hele lijn de vrijspraak. “We betwisten niet dat ze geld ontvangen heeft, maar wel dat er sprake is van een misdadig opzet”, zegt haar advocate.

Leegte

“Die mannen hebben haar het geld ter beschikking gesteld, terwijl ze wisten waarvoor het gebruikt zou worden. Ze wilden dat hun investeringen zouden opbrengen. Vele slachtoffers hebben overigens hun geld zelf verbrast door hun luxueus leventje. Zeggen dat mijn cliënte een oplichtster is, is dus een stap te ver. Ze verloor haar dochtertje aan een stofwisselingsziekte en probeerde de leegte op te vullen met relaties. Die hebben haar echter niet veel positiefs gebracht.”

De woorden van de verdediging schoten bij Walter Van Steenbrugge, de advocaat van vier benadeelden, in het verkeerde keelgat. “Als je mensen laat investeren, houd je hen op de hoogte en verdwijn je niet met de noorderzon. Deze vrouw is meer dan een onschuldig bloemenmeisje, als je ziet wat ze in Monaco heeft uitgestoken. Ik zal zelf achter haar aan blijven gaan, zodat mijn cliënten hun geld kunnen terugzien.”

Op 12 december doet de rechter uitspraak in de zaak.