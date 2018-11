Bloedvoorraad onder druk door tripjes naar het buitenland tijdens herfstvakantie ADN

06 november 2018

14u18

Bron: Rode Kruis Vlaanderen 1 De bloedvoorraad bij Rode Kruis-Vlaanderen staat onder druk: vooral de bloedgroep O-negatief krijgt het zwaar te verduren. De reden? Steeds meer mensen kiezen voor een tripje naar het buitenland tijdens de herfstvakantie en mogen – afhankelijk van hun bestemming – een tijdje geen bloed geven.

Een groot deel van de trouwe bloeddonoren koos voor een reisje naar het buitenland tijdens de herfstvakantie en dat liet zich vorige week voelen bij de opkomsten in de donorcentra en op de mobiele inzamelingen. Bovendien mogen donoren, afhankelijk van de reisbestemming, mogelijk een tijd geen bloed geven. Daar zal Rode Kruis-Vlaanderen ook deze en de volgende weken nog impact van ondervinden.

O-negatief

O-negatief, de bloedgroep die iedereen mag ontvangen, heeft het op dit moment erg moeilijk. Als de bloedvoorraad op peil is, heeft Rode Kruis-Vlaanderen voldoende bloed om een volledige werkweek aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Maar momenteel wordt het bloed van donoren met bloedgroep O-negatief na het testen meteen uitgestuurd naar de ziekenhuizen. Die krijgen ook minder grote voorraden dan normaal.



“We gaan er fel op toezien dat elk ziekenhuis krijgt wat het nodig heeft, maar geen extra reserves. Stel dat er dan een heel grote nood is in een bepaald ziekenhuis, kunnen we nog altijd tegemoet komen aan de vraag”, legt Rode Kruis-woordvoerster Ine Tassignon uit.

Dé boodschap: kom langs bij een mobiele bloedinzameling of maak een afspraak bij een donorcentrum in je buurt. Waar en wanneer je deze week nog kan doneren om de bloedvoorraad terug op peil te krijgen, check je op www.rodekruis.be/bloed.