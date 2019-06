Bloedhete Rock Werchter bijna helemaal uitverkocht KVDS

25 juni 2019

21u22

Bron: Belga 2 Binnenland De 45ste editie van Rock Werchter die donderdag van start gaat belooft bloedheet te worden, maar toch is het vierdaagse muziekfestival zo goed als uitverkocht. Voor donderdag zijn er nog 500 dagtickets te koop en voor zondag 1.500. Daarnaast zijn er ook nog 500 combikaarten beschikbaar. De 88.000 tickets voor vrijdag en zaterdag zijn uitverkocht.

De muzikale toppers op het hoofdpodium tijdens deze editie zijn P!nk, Muse, The Cure, Tool, Mumford & Sons, Florence + the Machine, Bastille en Greta Van Fleet. Bij de 97 groepen die optreden, zijn verder Elbow, Paul Kalkbrenner, Brockhampton, Charlotte Gainsbourg, Bring Me The Horizon, Kylie, Years & Years, Weezer, Janelle Monae, The 1975, Robyn, Macklemore, The Good, The Bad & The Queen, Bear's Den, Beirut, Angèle, Balthazar, New Order en Underworld.

Hitte

Om de hitte te trotseren verstrekken de organisatoren gratis drinkwater aan de sanitaire blokken en wordt indien nodig water bedeeld bij de ingang en in de vakken vooraan bij het podium. Festivalgangers mogen voor het eerst een lege drinkbus meebrengen. Op enkele locaties zijn ook verfrissingspunten geplaatst met niet-drinkbaar water en vernevelingssystemen. De tenten met randpodia hebben een koelingssysteem. Een team van medewerkers zal ook gratis zonnecrème uitdelen. Er werden ook extra schaduwplekken gemaakt.





De organisatie besteedde daarnaast weer aandacht aan het ecologische aspect. Dranken op de festivalweide worden weliswaar geserveerd in plastic bekers en flesjes, maar er wordt fors ingezet op recyclage. Voor de catering werd afgestapt van plastic voor eenmalig gebruik. Als enige festival ter wereld beschikt Rock Werchter over een eigen waterzuiveringsinstallatie. Samen met de herinrichting van de festivalweide als landschapspark werd een hoogspanningscabine geïnstalleerd, waardoor groene netstroom gebruikt kan worden. Door besparingen allerhande daalde het brandstofverbruik van de festivals in Werchter sinds 2014 met 19 procent.

Zowel de NMBS als De Lijn zetten extra openbaar vervoer in om de festivalgangers naar Rock Werchter te vervoeren. Het festivalticket geeft recht op een gratis e-treinbiljet heen en terug. De pendelbussen vanuit Leuven en Aarschot zijn gratis. Om fietsende festivalgangers ter wille te zijn, werden drie bewaakte fietsenstallingen opgesteld. Naast de meer dan tien autoparkings rondom het festivalterrein werden er drie ingericht op 3 tot 9 kilometer van de festivalweide van waaruit de fiets genomen kan worden. Aan drie kiss&ride-zones kan je iemand afzetten of ophalen.