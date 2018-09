Blinden en slechtzienden zullen voor het eerst zelfstandig kunnen stemmen in Aalst en Mechelen Daimy Van den EedeGunter Huyghe

24 september 2018

13u57

Bron: VTM Nieuws 2 In Aalst en Mechelen zullen blinden en slechtzienden bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen stemmen via een speciale computer. Die is uitgerust met een bedieningspaneel met reliëftoetsen en een begeleidende stem. Het is de eerste keer dat blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen.

Tot nu toe konden blinden en slechtzienden alleen met een volmacht of een vertrouwenspersoon gaan stemmen. Door de speciale computer kunnen ze volledig zelfstandig hun stem uitbrengen.

Het pilootproject loopt nu enkel in Aalst en Mechelen. Na 14 oktober wordt beslist of de computers tegen de volgende verkiezingen in heel Vlaanderen worden gebruikt.

