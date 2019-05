Blinden en slechtzienden niet blij met 'vierkant groen’ mvdb

24 mei 2019

18u24

Bron: Belga 5 Zicht op Cultuur - het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) is niet tevreden met de nieuwe wegcode die op 31 mei 2019 van kracht wordt. De organisatie is formeel: de nieuwe verkeersregels, zoals ‘vierkant groen’, vormen een gevaar voor blinde en slechtziende weggebruikers.

Op vrijdag 31 mei krijgt de wegcode er zes nieuwe regels bij om voetgangers, fietsers en gebruikers van elektrische steps beter te beschermen. Een van de regels is het zogenoemde 'vierkant groen' dat op bepaalde kruispunten alle fietsers en voetgangers groen licht geeft, terwijl gemotoriseerde voertuigen nog even moeten wachten.



De regel 'vierkant groen' is echter gebaseerd op visuele communicatie tussen de weggebruikers. "Dit stelt de veiligheid van blinde en slechtziende voetgangers bijzonder op de proef", aldus het SBPV.



Toch is het SBPV voorstander van een aangepaste wegcode ten voordele van de zwakke weggebruikers, en pleit het voor "duidelijke prioriteitsregels die voorrang verlenen aan voetgangers, en geen voorrang op basis van een visuele consensus". In dat geval kan voor het SBPV zelfs het 'vierkant groen'-principe toegepast worden.

Steps mogen 25 km/h

Een andere opvallende maatregel is dat de maximumsnelheid van elektrische steps, rolstoelen en hoverboards verhoogd wordt van 18 tot 25 kilometer per uur. In de praktijk rijden veel elektrische steps al 25 kilometer per uur, maar vanaf volgende week zal dat ook wettelijk toegestaan zijn.



Het SBPV is niet de eerste organisatie die kritiek uit op de nieuwe wetgeving. De spoedartsen deden dat gisteren al. Zij vrezen een serieuze toename van het aantal hoofdletsels omdat er geen verplichte helmplicht is. Amerikaans onderzoek bracht aan het licht dat stepgebruikers zonder helm liefst 40% meer kans hebben op een hoofdletsel.