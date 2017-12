Blinde gevangenisdirecteur staat terecht voor aanranding. "Eén groot complot", zegt Vermassen mvdb

11u49

Bron: Belga - VRT 0 Photo News De blinde Jef B., gewezen gevangenisdirecteur van Wortel (Hoogstraten). Foto uit 2013. De voormalige directeur van de gevangenis in Wortel (Hoogstraten) staat vandaag voor de correctionele rechtbank in Turnhout terecht voor aanranding.

De blinde gevangenisdirecteur Jef B. (66) kwam vier jaar geleden in opspraak nadat verscheidene gedetineerden klacht tegen hem indienden voor seksueel ongepast gedrag. In ruil voor seksuele handelingen zou hij gedetineerden een gunstiger regime hebben aangeboden.

De voormalige gevangenisdirecteur moet zich nu verantwoorden voor aanranding met geweld, omkoping en openbare zedenschennis. Hij zal tijdens het proces worden bijgestaan door Jef Vermassen. Die liet enkele maanden geleden al verstaan dat hij resoluut voor de vrijspraak voor Jef B. zal gaan. "Het is één groot complot van gedetineerden en personeelsleden van de gevangenis", vertelde Vermassen.

"De man is honderd procent blind. Zijn vrouw begeleidt hem in alles. Hoe kan het dan dat hij zonder haar gaat dineren in een restaurant met gedetineerden? Een restaurant waarvan die gedetineerden de naam niet kennen? De gevangenisdirecteur en zijn vrouwen zouden nooit op restaurant gaan met gevangenen", liet Vermassen aan de VRT optekenen voor aanvang van de zitting.